"Succession" chega ao fim com final "miraculoso" que poderá ser "um dos melhores de sempre"

A série "Succession" chega ao fim este domingo e a expectativa dos fãs é grande para o final desta produção HBO que tem conquistado tanto o público como a crítica -. recorde-se que a terceira temporada venceu o Emmy de melhor série dramática e deu ao autor e argumentista, Jesse Armstrong, o galardão de melhor escrita para série dramática.

Os dramas na família do multimilionário americano Logan Roy (Brian Cox), dono do império de media Waystar Royco, chegaram ao pequeno ecrã em 2018 e deram origem a quatro temporadas. Ao longo dos vários episódios, os fãs foram seguindo a disputa pelo poder e pela liderança das várias empresas da família, sobretudo entre os filhos de Logan Roy, Kendall (Jeremy Strong), Roman (Kieran Culkin), Siobhan (Sarah Snook) e Connor (Alan Ruck). Um enredo cheio de intrigas, manobras políticas e jogos de bastidores, que terá sido inspirado numa das mais poderosas famílias do mundo: os Murdoch.

Com efeito, e apesar de Jesse Armstrong o ter negado, por diversas vezes, o clã do magnata australiano Rupert Murdoch, dono da News Corp, parece ter sido a grande fonte de inspiração para a série e corre até o rumor de que alguém do seio familiar dos Murdoch terá revelado informações e segredos da família aos argumentistas, como é explicado num artigo da “Vanity Fair”, publicado a 12 de abril. Murdoch transformou a pequena empresa jornalística que herdou do pai, em 1952, a News Corporation, Ltd., num império global, com presença no cabo, cinema, televisão, internet, satélite, desporto, imprensa e outras áreas. Foi casado quatro vezes e teve seis filhos, vários dos quais seguiram-no nos negócios da família.

Há, de resto, cenas em que as semelhanças com a história dos Murdoch são muito evidentes, como o que acontece no segundo episódio da quarta temporada, em que o patriarca dos Roy vai aos estúdios do canal ATN para fazer um discurso inflamado aos trabalhadores, em cima de umas caixas de resmas de papel. Sabe-se que, em 2007, o magnata australiano aproveitou uma visita à redação do “The Wall Street Journal” para fazer exatamente o mesmo.

A quarta temporada da série, que agora termina, não só intensificou os jogos de poder, como trouxe um dos acontecimentos mais importantes de toda a série: a morte de Logan Roy, a bordo de um jato privado, logo ao terceiro episódio. Um episódio que foi descrito pelos fãs como arrebatador e emocionante, mas que apanhou muitos de surpresa, incluindo o próprio Brian Cox, que dá vida à personagem.

Ele [Jesse Armstrong] decidiu que o Logan ia morrer, mas penso que foi um bocado cedo. Convenhamos, ele fê-lo morrer ao terceiro episódio. Foi uma grande cena. Mas foi por isso que não a vi, a minha morte a chegar demasiado cedo. Mas foi brilhante, uma cena brilhante", afirmou em declarações à BBC.

Questionado se tinha dito isso mesmo a Armstrong, ou seja, que Logan tinha morrido demasiado cedo, Cox disse que não: "Não o fiz. Não faz sentido ir por esse caminho, especialmente com alguém como o Jesse, porque ele já tinha feito um plano", sublinhou.

O episódio final, que estreia este domingo, na HBO, terá uma duração maior do que o normal - será de 90 minutos. Os atores revelaram que só perceberam que aquele era o final quando começaram a ler o guião e que este lhes foi dado poucas horas antes das gravações. James Cromwell, que nesta temporada regressou ao papel de Ewan Roy, garantiu ao "The Hollywood Reporter" que o final será épico e que pode mesmo tornar-se um dos melhores finais de uma série de sempre.

Sempre pensei que o final de Sete Palmos de Terra era o melhor episódio final de sempre. Mas este está muito perto disso. É miraculoso", sublinhou, na entrevista.

O desfecho está, naturalmente, no segredo dos deuses, mas o certo é que a expectativa dos fãs é muita para o ponto final numa das séries mais aclamadas dos últimos tempos.