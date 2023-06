Mais de um milhão de crianças deslocadas, 330 mortas e 1900 feridas devido ao conflito no Sudão

Mais de um milhão de crianças foram deslocadas e pelo menos 330 menores morreram e mais de 1.900 ficaram feridos desde o início do conflito no Sudão, em 15 de abril, até ao dia 6 de junho, informou esta sexta-feira a Unicef.

Em comunicado, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) alertou que "o acesso aos serviços mais básicos para salvar vidas está limitado" pelos dois meses de combates entre o exército regular sudanês e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF, sigla em inglês), "deixando mais de 13 milhões de crianças em extrema necessidade de assistência humanitária - água, saúde, nutrição e proteção".

