Sudão. Mais de mil mortos e quase 12 mil feridos em dois meses de conflito

Pelo menos 1.073 pessoas morreram e mais de 11.700 ficaram feridas no Sudão nos dois meses de conflito entre duas forças militares pelo poder, anunciaram esta segunda-feira as Nações Unidas.

A prestação de cuidados de saúde no país torna-se cada vez mais difícil, já que poucos estabelecimentos estão a funcionar em pleno, alertou a organização num comunicado divulgado no seu site

"Pacientes e profissionais de saúde receiam pela segurança e não chegam aos hospitais devido aos ataques às instalações, aos bens e aos funcionários", detalhou a ONU.

🚨 Happening today! ⬇️



The @UN, donors and partners are gathering to rally support for the humanitarian response in #Sudan and the region, and secure scaled-up resources to address urgent needs. https://t.co/BBMiAFgyLN



We must stand with the people of Sudan.#InvestInHumanity pic.twitter.com/YNW2wikJkh