Há pelo menos 16 portugueses retidos no Sudão, que dizem estar a ser preparados para um possível plano de retirada. A CNN Portugal contactou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que não confirmou o número exato mas disse estar a seguir de perto a situação.

Os cidadãos nacionais são trabalhadores de várias empresas, normalmente hospedados em hotéis. Outros encontram-se a partilhar casas particulares.

A retirada dos portugueses por avião apresenta alguns obstáculos, já que se registaram vários confrontos e as agências noticiosas internacionais dizem que parte da infraestrutura do aeroporto internacional de Cartum ficou destruída.

Os confrontos no Sudão, que começaram a 15 de abril entre o exército sudanês e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF), acontecem após semanas de tensões sobre a reforma das forças de segurança durante as negociações para formar um novo Governo de transição.

As duas forças militares foram corresponsáveis pelo derrube do Governo de transição do Sudão, num golpe de Estado em outubro de 2021.