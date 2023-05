Termómetro passou os 44 ºC. Onda de calor arrasta Vietname, Laos e Tailândia para temperaturas alarmantes

Mundo deve preparar-se para recordes de temperatura com o El Niño

“A Europa viveu o verão mais quente desde que há registo" e as temperaturas estão a subir duas vezes mais do que a média global

Nunca o Sudeste Asiático tinha registado uma vaga de calor tão intensa: abril e maio são, habitualmente, os meses mais quentes do ano nesta região, mas este ano as temperaturas estão a chegar mais longe - Vietname, Laos e Tailândia viveram uma semana de sufoco com temperaturas a ultrapassar os 44 graus Celsius.

No Vietname, os termómetros atingiram 44,2 ºC no sábado, no distrito norte de Tuong Duong – a temperatura mais alta já registada no país, confirmou à CNN Internacional o historiador meteorológico Maximiliano Herrera.

Em Laos, a cidade de Luang Prabang chegou aos 43,5 ºC no sábado, ultrapassando o recorde nacional de 42,7 graus Celsius estabelecido ainda no mês passado, indicou Herrera.

Também na Tailândia as temperaturas bateram recordes, com os termómetros a atingirem os 41 ºC na capital Banguecoque.

Já em meados de abril, Tak, no noroeste, tornou-se na primeira zona do país a registar 45 ºC, apontou o historiador meteorológico, que citou dados do Departamento Meteorológico da Tailândia.

No mês passado, o primeiro-ministro tailandês, Prayut Chan-o-cha, expressou preocupação com as “temperaturas perigosamente altas em várias partes da Tailândia”.

Espera-se que as temperaturas em toda a região regressem à normalidade nos próximos dias, mas eventos de calor sem precedentes estão a tornar-se mais comuns à medida que a crise climática se intensifica. Para o investigador Lucas Vargas Zeppetello, da Universidade de Harvard, “há sérios motivos de preocupação para o futuro”.