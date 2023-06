Suécia: acidente com montanha-russa faz um morto e nove feridos

Uma pessoa morreu e nove ficaram feridas, entre as quais algumas crianças, num acidente com uma montanha-russa no parque de diversões Gröna Lun, em Estocolmo, na Suécia.

Testemunhas disseram que o divertimento Jetline descarrilou parcialmente durante um passeio, este domingo, fazendo com que as pessoas caíssem no chão.

“Isto é trágico e chocante e, infelizmente, soubemos que uma pessoa morreu”, disse Annika Troselius, porta-voz de Gröna Lund, à emissora pública SVT, citada pelo jornal The Guardian.

Ambulâncias, caminhões de bombeiros e um helicóptero foram vistos a chegar ao parque e a polícia iniciou uma investigação. Nove pessoas foram transportadas para o hospital para receberem cuidados, três delas com ferimentos graves.

A montanha-russa Jetline com carris de aço atinge velocidades de até 90 km/h e uma altura de 30 metros, transportando mais de um milhão de visitantes por ano, diz o parque de diversões em seu site.

O parque, que está em funcionamento há 140 anos, foi encerrado temporariamente.

