Um morto e sete feridos em acidente em montanha russa na Suécia

Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas, incluindo crianças, num acidente numa montanha russa no parque de diversões Grona Lund, na capital sueca, no domingo, avança a Reuters que cita a porta-voz do parque.

De acordo com testemunhas, a montanha russa Jetline descarrilou parcialmente, fazendo com que as pessoas caíssem. A polícia, que já está a investigar o acidente, revelou que entre os feridos há crianças, não revelou qual o estado das vítimas.

No local estão vários meios de socorro, entre ambulâncias, camiões dos bombeiros e um helicóptero de emergência médica.

"Isto é trágico e chocante e, lamentavelmente, ficámos a saber que uma pessoa morreu", afirmou a porta-voz do Grona Lund, Annika Troselius, à emissora pública SVT.

A montanha russa Jetline (Fredrik Persson/TT News Agency via AP, file)

Em comunicado, a Grona Lund informa que o parque, com 140 anos de existência, estava fechado até nova ordem.



A montanha russa Jetline, com carris de aço, atinge uma velocidade de 90 quilómetros por hora e uma altura de 30 metros, transportando mais de um milhão de visitantes por ano.



À agência de notícias TT, a ministra da Cultura da Suécia, Parisa Liljestrand, afirmou que a notícia do acidente era incompreensível.



"Os meus pensamentos estão com aqueles que foram afectados, bem como com as suas famílias e entes queridos".