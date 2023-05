Ativista climático interrompe debate na televisão (e esta foi a reação do apresentador)

Ativistas climáticos baixam as calças à frente de António Costa

Dezenas de estudantes ocupam Liceu Camões em protesto contra as alterações climáticas

Um ativista climático colou a mão ao pódio de um debate sobre as eleições, que se realizou em Genebra, na Suíça, no domingo.

No vídeo partilhado pela agência Reuters, pode ver-se o manifestante com uma t-shirt em que se lê "Agir Ensemble", ou "Vamos atuar juntos".

O moderador do debate, Jeremy Seydoux, tentou retirar o ativista do local, enquanto os membros da audiência gritavam: "Vai-te embora!". O homem acabou por ser retirado do púlpito pelas autoridades suíças.

"É uma pena, senhor. Está a fazer refém um programa de televisão democrático. As pessoas votaram hoje e você vem aqui colar a mão à secretária, é uma vergonha", disse Jeremy Seydoux.