Érica Vicente, de 17 anos, sobreviveu 22 horas em mar alto depois de ter sido levada pelo vento quando praticava stand up paddle (SUP) numa praia do Algarve. Passou a noite na água, a vários quilómetros da costa, “apenas com um biquíni”, uma prancha e um remo. O incidente chamou a atenção para um desporto que se tornou recentemente bastante popular entre os portugueses e que é geralmente visto como fácil, divertido e seguro.

"Mas é preciso que as pessoas cumpram as regras", avisa Jorge Branco, presidente da ASUPP - Associação de Stand Up Paddleboarding Portugal. "A venda de pranchas é livre, qualquer pessoa pode ir a uma loja e comprar uma prancha de SUP. A maioria das pessoa compra uma prancha, vê uns vídeos na internet e vai para a água sem ter qualquer conhecimento sobre a modalidade", alerta este praticante. "Por parecer ser tão fácil, o número de praticantes tem aumentado bastante, as pessoas veem o paddle como uma atividade de lazer e diversão e nem sabem que podem pôr a sua vida em risco."

O presidente da associação lembra que a prancha de SUP, pelas suas dimensões, é considerada pelas capitanias uma embarcação sem motor, regida por toda a legislação inerente a esse tipo de embarcações. "Praticar SUP tem regras que estão na lei. Aquilo que nós defendemos já há algum tempo é que essas regras deviam estar numa brochura que devia acompanhar a venda do equipamento, como já acontece no estrangeiro", afirma. Além disso, "não chega só fazer leis, é preciso divulgá-las e fiscalizar o seu cumprimento."

Entre o bom senso sempre necessário e aquilo que está na lei, aqui ficam os conselhos para quem quer começar a praticar este desporto em segurança:

Saber nadar

Parece um conselho óbvio, mas nunca é demais repetir: se vai praticar qualquer atividade aquática convém saber nadar, mesmo que se mantenha perto das margens e que use um colete salva-vidas.

Ter uma aula

Antes de comçar a praticar stand up paddle, João Banco aconselha os iniciantes a terem uma ou mais aulas numa escola certificada, onde poderão aprender a manejar a prancha e o remo e aprenderão as regras básicas do SUP.

Este é o material necessário

A prancha e a pagaia (remo) devem ser adequados ao seu peso e altura - tenha atenção no momento da compra.

Além disso, há dois objetos obrigatórios: o leach (trela) que prende a prancha ao tornozelo e impede que, no caso de cair à água, ela se afaste; e um colete salva-vidas adequado à prática de desporto.

É também aconselhável que coloque protetor solar antes de entrar na água e use roupa adequada - lembre-se que a temperatura da água do mar em Portugal pode não ser muito elevada. Outra dica: use cores fortes que tornam mais fácil a sua identificação. Um apito pode ser útil para sinalizar a sua presença a outros praticantes e banhistas.

Leve o telemóvel

O praticante deve dispor de comunicações móveis em condições de comunicar com o número nacional de emergência (112) em caso de acidente. Deverá ter uma bolsa impermeável para guardar o telemóvel e outros ojetos que queira levar consigo.

Evite treinar sozinho

Se não tem experiência, evite treinar sozinho, sobretudo se praticar no mar.

Escolha um local tranquilo

O paddle pode ser praticado no mar mas também em lagoas, rios, barragens e até piscinas. O importante é que a água tenha um mínimo de profundidade e espaço suficiente para remar. Aos iniciantes, recomenda-se por isso que procurem locais sem correntes fortes e com a superfície da água mais lisa, o que facilita o equilíbrio e diminui os riscos.

Atenção aos avisos meteorológicos

Antes praticar, deve informar-se sobre sobre as características do local escolhido: possíveis correntes, existências de obstáculos e outros perigos. Além disso, os praticantes devem ter sempre atenção aos avisos meteorológicos: não se deve fazer stand up paddle em dias de chuva intensa, vento forte ou trovoada, por exemplo.

No mar: tenha atenção ao vento e às vagas

Além disso, se for para o mar, saiba que a prática de SUP não é permitida com vento superior a F4 da escala de Beaufort (até 16 nós) e com mar de pequena vaga (vaga até 1 metro de altura).

Quem se está a iniciar no SUP deve escolher dias sem vento. No caso de haver vento, Jorge Branco sublinha que quando este sopra de terra para o mar pode ser bastante perigoso: o vento pode arrastar os praticantes para longe e remar contra o vento não é fácil, o que dificulta o regresso.

Jorge Branco chama ainda a atenção para que não se não confunda o tamanho da vaga com a rebentação da onda na praia.

Não pode praticar de noite

A prática de SUP só é permitida durante o período diurno, até uma hora antes do pôr do sol.

Não se afaste da berma

A prática de SUP não pode ser exercida a mais de 300 metros da borda de água. A partir de 300 metros é considerada zona de navegação (ou seja, de barcos a motor).

Mas mantenha-se longe dos banhistas

Durante a época balnear, é proibida a prática de SUP nas zonas reservadas a banhistas.