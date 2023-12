Super Bock dá prémio de mil euros a 1.200 trabalhadores

Num ano “desafiante” para as famílias portuguesas, o Super Bock Group decidiu dar um prémio extraordinário de mil euros aos 1.200 trabalhadores que integram o seu negócio das bebidas. Em causa está um investimento de 1,2 milhões de euros.

“O Super Bock Group distribuiu este mês um prémio extraordinário de mil euros a cada um dos 1.200 colaboradores que fazem parte do negócio das bebidas do Grupo. Trata-se de uma medida que reconhece a dedicação de cada colaborador, num ano que continuou desafiante para a empresa e para as famílias, considerando o contexto económico e social que o país atravessa, com impactos diretos nas condições de vida e no poder de compra”, anunciou a empresa, numa nota enviada às redações esta tarde.

Ao longo de 2023, o Super Bock Group garante que prosseguiu a sua política de responsabilidade social – na qual se insere este prémio extraordinário –, com “práticas que promovem a saúde e bem-estar” dos trabalhadores, no contexto organizacional.

“O Super Bock Group, enquanto empresa portuguesa e pela posição que ocupa no mercado e na economia nacional, reconhece que as pessoas são o motor da sociedade“, salienta esta empresa.

Conforme o ECO escreveu ainda esta manhã, este tipo de prémios também são sujeitos a impostos. Sendo considerado remuneração de trabalho, devem constar do recibo de vencimento e pagar IRS, tal como o salário regular. Assim, os referidos mil euros são um valor bruto, que deve ainda ser sujeito a descontos antes de chegar à carteira dos 1.200 trabalhadores.