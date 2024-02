Pelo menos um morto e vários feridos em tiroteio durante a comemoração do Super Bowl

Várias pessoas foram atingidas a tiro na cidade de Kansas City, no estado do Missouri, durante os festejos da vitória dos Kansa City Chiefs no Super Bowl, a final da liga norte-americana de futebol americano.

De acordo com a polícia, o tiroteio ocorreu perto de uma garagem junto à Union Station. O chefe do batalhão de bombeiros da cidade, Michael Hopkins, avançou que várias pessoas foram atingidas, sendo que uma delas morreu e outras três estão em estado crítico.

Há ainda cinco feridos em estado grave e um outro sem ferimentos sérios. Foram ainda assistidas outras cinco vítimas, sendo que não é certo que todos os feridos tenham resultado dos disparos.

As autoridades confirmaram que várias pessoas foram atingidas, mas também não revelaram o estado das vítimas. "Foram disparados tiros na Union Station e várias pessoas foram atingidas", pode ler-se na rede social X, onde a polícia também conta de que duas pessoas foram detidas.

"Qualquer pessoa que se encontre nas proximidades deve abandonar a zona o mais rapidamente e com a segurança possível, para facilitar o tratamento das vítimas do tiroteio. Por favor, evite a área do parque de estacionamento da Union Station para permitir a passagem dos socorristas", acrescenta a polícia.

Anyone nearby needs to leave the area as quickly and safely as possible to facilitate treatment of the shooting victims. Please avoid the Union Station parking garage area to allow first responders through.