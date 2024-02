Depois de audiência recorde no Super Bowl, Paramount anuncia despedimento de 800 trabalhadores

Depois de na segunda-feira ter revelado que a CBS bateu um recorde de audiência com a transmissão do Super Bowl, a Paramount Global (detentora do referido canal de televisivão norte-americano) anunciou o despedimento de cerca de 3% da sua força trabalhadora, ou seja 800 trabalhadores.

A notícia foi dada pelo CEO Bob Bakish através de um documento interno. “Estes ajustes vão ajudar-nos a aproveitar o momento e a executar a nossa visão estratégia para o próximo ano – e acredito vivamente que temos muito com que nos entusiasmar”, escreveu Bakish na nota, segundo a CNCB.

O anúncio do despedimento surgiu assim um dia depois de se saber que a transmissão da final do Super Bowl feita por um canal da Paramount registou o número recorde de 123,4 milhões de telespectadores (entre televisão e streaming), segundo o The Wall Street Journal, passando assim a ser o evento que contou com mais telespectadores nos EUA.

Esta decisão surge também depois de se saber que a empresa está a equacionar a realização de aquisições ou fusões. Exemplo disso é a possível fusão entre a Paramount Global e a Warner Bros. Discovery, que foi noticiada em dezembro do ano passado.

A Paramount Global, que no final de 2022 tinha 24.500 trabalhadores (a tempo inteiro ou parcial) é dona de vários ativos, como o referido canal CBS, canais por cabo como a Nickelodeon ou MTV, o estúdio de cinema Paramount Pictures, ou o serviço de streaming Paramount+, que tem registado perdas contínuas, incluindo um prejuízo de 238 milhões de dólares (cerca de 222 milhões de euros) no terceiro trimestre de 2023.