O "Super El Niño" já atingiu o pico, segue-se La Niña. O tempo que podemos esperar nos próximos meses

O atual El Niño é atualmente um dos mais fortes de que há registo, segundo novos dados, catapultando-o para o raro território de "super El Niño", mas os meteorologistas acreditam que o La Niña deverá desenvolver-se nos próximos meses.

Uma das principais formas de os cientistas determinarem se o El Niño está a decorrer, e um indicador-chave da sua força, é através das temperaturas à superfície do oceano. De novembro a janeiro, a temperatura do Oceano Pacífico tropical, onde se desenvolve o El Niño, foi 2 graus Celsius mais quente do que o normal, de acordo com o Centro de Previsão Climática da NOAA - um limiar que só foi ultrapassado seis vezes na história. Isto significa que está a acontecer um El Niño muito forte.

Mas a força do chamado super El Niño não deverá durar muito tempo porque já atingiu o seu pico e está a seguir uma tendência descendente, segundo Michelle L'Heureux, cientista do clima do Centro de Previsão Climática (CPC).

"Estamos a ultrapassar ligeiramente o pico [de força] nesta altura", afirmou L'Heureux à CNN.

Os meteorologistas acreditam que o cenário pode mudar totalmente para La Niña - condições mais frias do que a média no Pacífico tropical oriental - já no próximo verão, mas mais provavelmente no outono, e emitiram recentemente um alerta La Niña.

O El Niño influencia o clima em todo o globo, pelo que a sua força e o seu desaparecimento continuarão a ter um impacto no clima que iremos sentir nos próximos meses.

Quanto mais forte for o El Niño, maior será a probabilidade de influenciar o clima global ao longo do tempo. Mas o seu impacto é medido numa escala de tempo sazonal e não em termos de fenómenos meteorológicos individuais, explicou L'Heureux.

Os El Niños têm características sazonais marcantes, particularmente no inverno nos EUA.

Condições médias durante um inverno El Niño nos EUA continental. (CNN)

Um inverno mais quente do que a média, com menos neve na zona norte dos EUA, é um desses sinais. É exatamente este o cenário que se está a desenrolar neste inverno. Vários estados da região registaram o mês de dezembro mais quente de sempre e um janeiro globalmente tórrido com quantidades insignificantes de neve - uma tendência que se mantém em fevereiro.

O El Niño também se manifesta como um inverno mais húmido do que a média para a zona sul dos EUA, uma vez que muitas vezes orienta a corrente de ar que dirige as tempestades para sul.

Uma grave seca em algumas zonas do Sul foi em larga medida eliminada este inverno por repetidas chuvas provenientes de tempestades. E a Califórnia acabou de ser inundada por potentes tempestades atmosféricas, alimentadas por correntes fluviais, que provocaram uma precipitação recorde e centenas de deslizamentos de terra.

O El Niño é conhecido por potenciar os fenómenos fluviais atmosféricos na costa ocidental.

"É difícil atribuir um único sistema meteorológico ou uma série deles ao El Niño. Dito isto, parece provável que haja algumas ligações ao El Niño [com as tempestades da Califórnia]", observou L'Heureux.

A fonte adicional de calor proveniente de águas mais quentes no leste do Oceano Pacífico pode ter especial impacto nos padrões climáticos nas regiões ocidentais das duas Américas que fazem fronteira com o Pacífico.

Os recentes incêndios destruidores e mortais no Chile são um reflexo da ligação ao El Niño. O padrão está ligado à diminuição da precipitação na parte norte do país, o que contribuiu para uma seca extensa que deixou as áreas áridas.

Vista aérea da destruição causada pelos incêndios florestais na região de Valparaiso, no Chile, a 6 de fevereiro de 2024. (Foto: Javier Torres/AFP/Getty Images)

O El Niño também deixou as suas impressões digitais nos padrões de temperatura e precipitação em vários outros continentes, incluindo a América do Sul, África, Austrália e partes da Ásia, de acordo com L'Heureux.

Mas L'Heureux tem o cuidado de alertar para o facto de nem todos os fenómenos meteorológicos extremos poderem ser atribuídos diretamente ao El Niño num mundo cada vez mais quente.

"Os impactos do El Niño já não ocorrem de forma isolada. Há certamente uma componente de alterações climáticas", afirmou L'Heureux.

As alterações climáticas causadas pelo homem estão a fazer subir as temperaturas globais, conduzindo a fenómenos meteorológicos extremos mais frequentes e intensos.

Emitido o alerta La Niña

Um alerta La Niña está agora em vigor, o que significa que as condições são favoráveis à formação de um La Niña nos próximos seis meses, de acordo com uma previsão divulgada pelo CPC.

O centro prevê que esta transição se desenrole durante os meses de verão, sendo cada vez mais provável que as condições de La Niña se verifiquem durante o outono.

De acordo com L'Heureux e com a previsão, há 55% de probabilidades de o fenómeno La Niña se desenvolver de junho a agosto e 77% de setembro a novembro.

Esta mudança abrupta de padrão não é inédita. Historicamente, os fortes El Niños são seguidos por períodos de La Niña em cerca de 60% das vezes, explicou L'Heureux.

Dependendo de quando - ou mesmo se - o La Niña se materializar, esta inversão de padrão em grande dimensão poderá ter implicações significativas na forma como o tempo do resto do ano se irá comportar.

Os La Niñas produzem frequentemente padrões climáticos opostos aos do El Niño, incluindo uma época de furacões mais ativa no Atlântico. As características do La Niña verificaram-se durante uma parte da época mais ativa de furacões no Atlântico de que há registo: 2020.

Uma mudança mais rápida para La Niña poderá ter um maior impacto na próxima época de furacões, que começa em junho e atinge normalmente o seu pico em setembro, sobretudo se os oceanos se mantiverem excecionalmente quentes.

No ano passado, a temporada de furacões no Atlântico foi invulgarmente ativa, com um aquecimento recorde dos oceanos, apesar das tentativas do El Niño para reduzir a atividade.

*Rachel Ramirez e Brandon Miller contribuíram para esta artigo