Onde está Surovikin? Aliado de Putin diz que general próximo de Prigozhin está a "descansar"

Cruel, implacável e com pouca consideração pela vida humana. Quem é Sergei Surovikin, o novo general que comanda as forças russas na Ucrânia?

Desaparecido desde que o Grupo Wagner iniciou uma rebelião contra o Kremlin, que acabou debelada ao fim de algumas horas, o vice-comandante russo na Ucrânia, Sergei Surovikin, está, afinal, a “descansar”.

Foi isso que garantiu o presidente da Comissão de Defesa da Duma, a câmara baixa do parlamento russo. Em declarações reproduzidas pelas agências russas, Andrey Kartapolov referiu apenas que o general “não está disponível”.

“Por agora está a descansar. Não está disponível”, disse o também deputado do partido Rússia Unida, que é liderado pelo presidente russo, Vladimir Putin.

Recorde-se que a CNN Internacional obteve documentos que provavam que Surovikin era um membro VIP secreto do Grupo Wagner, sendo também muito próximo do líder dos mercenários, Yevgeny Prigozhin, que marchou com os seus soldados até perto de Moscovo, acabando dissuadido por negociações com o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko.

Já o The New York Times referiu, com base em análises das secretas norte-americanas, que o general sabia de antemão dos planos de Prigozhin, que chegou a sugerir que a Rússia iria ter um presidente novo após a sua rebelião.

Foi horas antes de acabar a rebelião que Surovikin foi visto pela última vez. Num vídeo gravado de forma amadora e que foi publicado nas redes sociais o general apelava a Prigozhin para que colocasse fim ao motim.

Desde então que não é visto. A imprensa independente russa referiu que o general tinha sido detido, mas a informação também não foi confirmada pelo Kremlin.