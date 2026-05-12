Hantavírus. A pessoa nesta imagem está a causar perplexidade - mas as autoridades desdramatizam

O vídeo já está entre os mais vistos nas redes sociais: um homem - que se sabe ser psiquiatra, espanhol - desce de um autocarro onde esteve em contacto com passageiros espanhóis que estiveram navio onde se deu o surto de hantavírus. Esteve no autocarro a prestar atenção psicológica e emocional aos espanhóis que estiveram no navio.

O homem em causa não traz equipamento de proteção nem máscara e, ao ver o vídeo, alguns habitantes de Tenerife manifestaram a sua perplexidade - receiam que o médico espalhe o vírus. Perante isto, as autoridades já se pronunciaram: contextualizam o sucedido, além de o desdramatizarem - pode ver como e porquê no vídeo no topo deste artigo.