A Organização Mundial da Saúde (OMS) convocou esta terça-feira uma reunião urgente para discutir o surto do vírus de Marburg, que surgiu esta semana na Guiné Equatorial e que já provocou a morte de nove pessoas, obrigando o país africano a declarar estado de alerta sanitário.

Embora seja considerada uma doença rara nos seres-humanos, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças tem potencial, quando ocorre, para se propagar e pode ser fatal.Tal como o vírus do Ébola, este vírus pertence à família Filoviridae, é considerado um dos mais perigosos do mundo e tem uma taxa de mortalidade elevada - em média 50%, mas pode variar entre 24% a 88%, dependendo de vários fatores, como descendência do vírus e os cuidados de saúde prestados ao doente.

Num comunicado enviado à Agência Lusa, o Ministério da Saúde da Guiné Equatorial diz ter detetado uma situação epidemiológica em distritos de Nsok Snomo, depois da morte de pessoas com sintomas de febre, fraqueza, vómitos e diarreia com sangue. O vírus foi confirmado através de amostras enviadas para análise no Senegal.

Até ao momento, as autoridades já relataram nove mortos e 16 casos suspeitos, dos quais 14 são assintomáticos e dois têm sintomas leves. Além disso, 21 pessoas estão em isolamento e sob vigilância por terem tido contacto com os mortos e outras 4325 estão em quarentena nas suas casas.

De forma a ajudar o país nesta luta, a OMS destacou peritos em emergências de saúde em epidemiologia e áreas relacionadas e vão ser também fornecidos equipamentos de proteção para as equipas médicas.