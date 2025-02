Taxista sequestrado e roubado: suspeito fugiu com o carro da vítima

PSP aumenta fiscalizações a cidadãos estrangeiros no país com quase 4.000 em janeiro

Um taxista foi vítima de sequestro e assalto na manhã desta quinta-feira, após iniciar um serviço na estação de Alcântara-Terra, em Lisboa, com destino a Torres Vedras.



Durante o caminho, o suspeito ameaçou a vítima com uma faca e colocou-a na bagageira, com as mãos atadas.



Em Torres Vedras, o taxista foi obrigado a levantar 100 euros num multibanco.

A vítima foi colocada depois na bagageira do veículo e conseguiu fugir quando chegaram à Quinta do Loureiro, em Lisboa.



A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a investigar o caso e procura o suspeito, que se encontra em fuga com o táxi.