Agressor sexual procurado em Espanha apanhado pela PSP em Sintra. Andava a rondar escola e a aliciar menores

Um homem de 36 anos, estrangeiro, "procurado em Espanha por crimes sexuais" e alvo de um mandado de detenção europeu, foi detido esta segunda-feira pela Polícia de Segurança Pública, na zona de Sintra.

De acordo com a PSP, o agora detido andava a rondar uma escola de Belas e aliciar menores.

"A polícia, na sequência de uma denúncia relacionada com o desenvolvimento de atos de importunação sexual junto a um estabelecimento escolar na zona de Belas por parte de um suspeito que alegadamente por ali deambulava a aliciar menores, veio a desencadear esforços preventivos no sentido de agir e confirmar a suspeita, procurando, ao mesmo tempo, evitar possíveis recidivas por parte do mesmo", indicou a PSP em comunicado enviado às redações.

A detenção, levada a cabo pela Esquadra de Massamá da Divisão Policial de Sintra, foi comunicada ao Ministério Público junto do Tribunal da Relação de Lisboa, instância com competência neste tipo de matérias, designadamente a extradição do suspeito para Espanha.