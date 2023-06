"Fortes indícios de má prática" leva a suspensão de dois cirurgiões do Hospital de Faro após denúncias de médica interna

Dois cirurgiões do Hospital de Faro foram suspensos preventivamente por seis meses, na sequência das denúncias de más práticas feitas em abril por uma médica interna, confirmou esta quarta-feira o bastonário da Ordem dos Médicos (OM).

Os dois médicos “estão suspensos por um prazo de seis meses. É uma suspensão preventiva dado haver fortes indícios de má prática”, adiantou Carlos Cortes à agência Lusa.

Segundo o bastonário, esta suspensão preventiva, que é pública através de um edital do presidente do Conselho Disciplinar da Região Sul da OM, abrange o diretor do serviço, assim como um outro cirurgião do hospital algarvio.

Em causa está uma queixa efetuada em abril pela médica interna, Diana Pereira, na Polícia Judiciária e divulgada na sua conta na rede social Twitter sobre “11 casos ocorridos entre janeiro e março” no hospital de Faro de “erro/negligência” no serviço de cirurgia.

De acordo com Diana Pereira, dos 11 casos reportados, três doentes morreram, dois encontravam-se na altura internados nos cuidados intermédios e os restantes tiveram lesões corporais associadas aos alegados erros médicos.

Carlos Cortes adiantou ainda que a suspensão dos dois cirurgiões é, “obviamente, por segurança dos doentes”, mas também para permitir que o conselho disciplinar continue a desenvolver as diligências internas de análise dos vários casos que, na altura, foram denunciados.

Paralelamente, a OM criou uma comissão independente, composta por cinco cirurgiões que “estão a analisar de uma forma mais aprofundada, do ponto de vista técnico-científico, todos estes casos”, referiu também o bastonário.

“Assim que tiverem toda esta informação compilada, irão remetê-la ao conselho disciplinar para, com mais propriedade, poder avaliar e, se for caso disso, aplicar as devidas sanções”, explicou.

Carlos Cortes “felicitou o excelente trabalho desenvolvido” pelo Conselho Disciplinar da Região Sul, que demonstrou “um grande rigor e uma celeridade que é inédita” nessas situações.

“O conselho disciplinar, de forma autónoma e independente, vai continuar, julgo eu, a analisar estes processos e depois haverá de dar mais indicações sobre as conclusões deste mesmo processo”, disse.

Na altura em que foram feitas as denúncias, a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) e a Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS) anunciaram que iriam investigar a alegada negligência no serviço de cirurgia do Hospital de Faro para “cabal esclarecimento” da situação.

Estas denúncias levaram também o Ministério Público a instaurar um inquérito, que decorre no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro.