Teve "uma vida bem vivida", escreveu Kiefer Sutherland sobre o pai. Donald Sutherland morreu aos 88 anos

O ator canadiano Donald Sutherland morreu aos 88 anos, anunciou esta quinta-feira o filho, o também intérprete de cinema Kiefer Sutherland.

“É com um coração pesado que vos digo que o meu pai, Donald Sutherland, morreu. Pessoalmente, acho que foi um dos mais importantes atores da história do cinema”, pode ler-se numa mensagem partilhada nas redes sociais de Kiefer Sutherland.

No mesmo texto, o ator prossegue: “Nunca intimidado por um papel, bom, mau ou feio. Amava o que fazia e fazia o que amava, e ninguém pode pedir mais do que isso. Uma vida bem vivida”.

Nascido em 1935 em Saint John, no Canadá, Donald Sutherland foi uma constante no grande ecrã durante décadas, para onde saltou, a partir da televisão, com o filme “Doze Indomáveis Patifes”, de Robert Aldrich, em 1967, num elenco que incluiu nomes como Charles Bronson, Lee Marvin, Jim Brown, John Cassavetes ou George Kennedy.

Poucos anos depois entrou num dos filmes de guerra mais marcantes da segunda metade do século XX, “M.A.S.H.”, de Robert Altman, no qual encarnou Hawkeye Pierce, tendo também entrado em obras como “A Invasão dos Violadores”, de Philip Kaufman, “Gente Vulgar”, de Robert Redford, “Buffy, Caçadora de Vampiros”, de Fran Rubel Kuzui, ou, mais recentemente, na saga “Os Jogos da Fome”.

Em 2017, foi galardoado com um Óscar honorário e, um ano depois, o festival de San Sebastián concedeu-lhe a mesma honra.