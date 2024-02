Vulcão islandês volta a entrar em erupção

Uma nova erupção vulcânica começou esta quinta-feira de manhã na península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia, a terceira na região desde 18 de dezembro. É a sexta erupção na península de Reykjanes desde 2021.

Segundo a Reuters, um vídeo em direto da área mostra fontes de rocha derretida de cor laranja brilhante a jorrar de fissuras no solo.

"Aviso: Começou uma erupção vulcânica a norte de Sylingarfell", afirmou o Met Office.

Esta é a segunda vez que o vulcão entra em erupção este ano. A erupção anterior teve início a 14 de janeiro e durou cerca de dois dias, tendo os fluxos de lava atingido os arredores da cidade piscatória de Grindavik.

A estação pública de televisão RUV disse que "a atividade sísmica perto de Fagradalsfjall intensificou-se às 05:20 (TMG, mesma hora em Lisboa) e o magma subiu à superfície por volta das 06:00" TMG.

A short time ago, the third eruption in just three months has begin on Iceland's Reykjanes Peninsula. Here's the moment it began, at about 6:02 a.m. locally.

