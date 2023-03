O jogo da culpa para quem causou o colapso do Silicon Valley Bank foi já iniciado, e o setor tecnológico está a apontar o dedo ao CEO do SVB, Greg Becker, por ter permitido que a sua empresa entrasse para a história como a segunda maior falência bancária registada nos EUA.

Um funcionário do Silicon Valley Bank, que pediu anonimato para falar abertamente, ficou perplexo com a forma como Becker reconheceu publicamente a extensão dos problemas financeiros do banco antes de conseguir, em privado, o apoio financeiro necessário para enfrentar a tempestade.

Isto preparou o terreno para o pânico que se seguiu, com os clientes a acotovelarem-se para tirar o seu dinheiro.

"Isto foi absolutamente idiota", disse à CNN o funcionário que trabalha no lado da gestão de ativos do Silicon Valley Bank. "Eles estavam a ser muito transparentes. É exatamente o oposto do que nornalmente se veria num escândalo. Mas a sua transparência e franqueza acabaram com eles."

“Isso foi absolutamente idiota”, disse o funcionário, que trabalha no setor de gerenciamento de ativos do Silicon Valley Bank, em entrevista à CNN. “Eles estavam sendo muito transparentes. É exatamente o oposto do que você normalmente veria em um escândalo. Mas sua transparência e franqueza acabaram com eles.”

Becker e a sua equipa de liderança revelaram na passada quarta-feira à noite uma esperança (mas nenhum compromisso firme) de angariar 2,25 mil milhões de dólares em capital, bem como 21 mil milhões de dólares em vendas de ativos, o que provocou uma perda de 1,8 mil milhões de dólares.

Esta notícia desencadeou uma onda de medo em todo o Silicon Valley, onde o banco serve como um emprestador chave para o arranque da tecnologia. Muitos deles entraram em pânico, arrancando 42 mil milhões de dólares só na passada quinta-feira, quando as ações do Silicon Valley Bank caíram 60%, de acordo com os registos dos reguladores da Califórnia.

No fecho do dia, o Silicon Valley Bank tinha um saldo negativo em dinheiro de cerca de 988 milhões de dólares.

As obrigações do SVB Financial Group estão a mergulhar ao lado das suas ações depois de a empresa se ter mudado para a costa após perdas na sua carteira de títulos e um abrandamento no financiamento.

Os empregados da SVB receberam bónus horas antes do encerramento do banco, segundo relatórios.

"As pessoas estão apenas chocadas com o quão estúpido é o CEO", disse a fonte do banco. "Está no negócio há 40 anos e está a dizer-me que não pode angariar 2 mil milhões de dólares em privado? Suba num jato e voe para o Kuwait como todos os outros e dê-lhes o controlo de um terço do banco."

O Silicon Valley Bank não respondeu aos pedidos de comentários, mas Becker terá pedido desculpa aos empregados sobre a situação.

"É com um coração incrivelmente pesado que estou aqui para entregar esta mensagem", disse Becker numa mensagem vídeo ao pessoal na sexta-feira, de acordo com a Reuters. "Não consigo imaginar o que estava a passar pela sua cabeça e a interrogar-me, sabe, sobre o seu trabalho, o seu futuro".

Histeria generalizada''.

Jeff Sonnenfeld, CEO do Instituto de Liderança Executiva Principal da Escola de Gestão de Yale (CELI), disse à CNN que concorda que a liderança do Silicon Valley Bank merece críticas pela sua "execução surda e atamancada".

"Alguém acendeu um fósforo e o banco gritou, 'Fogo!' - puxando os alarmes a sério por uma preocupação genuína de transparência e honestidade", disseram Sonnenfeld e Steven Tian, diretor de investigação do CELI, num e-mail enviado no domingo à CNN.

Sonnenfeld e Tian disseram não só que o anúncio de um aumento de capital não subscrito de 2,25 mil milhões de dólares na noite de quarta-feira era "desnecessário" porque o Silicon Valley Bank tinha capital suficiente muito superior aos requisitos regulamentares, mas não havia necessidade de revelar simultaneamente a perda de 1,8 mil milhões de dólares.

O soco de um-dois murros "desencadeou compreensivelmente uma histeria generalizada no meio de uma pressa em puxar os depósitos", escreveram os dois, acrescentando que poderiam ter espaçado os anúncios por uma semana ou duas e reduzido a magnitude.

Após a sua administração ter anunciado no domingo o salvamento dos depositantes do Silicon Valley Bank, o presidente Joe Biden sinalizou que os funcionários norte-americanos estarão a examinar atentamente todas as partes envolvidas no colapso do banco.

"Estou firmemente empenhado em responsabilizar plenamente os responsáveis por esta confusão e em continuar os nossos esforços para reforçar a supervisão e regulamentação dos bancos maiores para que não estejamos novamente nesta posição", disse Biden numa declaração.

O papel da Reserva Federal

Por seu lado, Sonnenfeld e Tian argumentam que Jerome Powell, o escolhido de Biden para liderar a Reserva Federal, e os seus colegas merecem pelo menos uma parte da culpa.

"Não deve haver dúvidas de que o colapso do Silicon Valley Bank foi um resultado direto da subida persistente e excessiva das taxas de juro da Reserva Federal", escreveram.

Porquê? Porque a guerra da Reserva Federal à inflação deprimia tanto o valor dos títulos em que o Silicon Valley Bank confiava para o capital como o valor das entradas de tecnologia a que o banco se dedicava.

É claro que o Silicon Valley Bank teve mais de um ano para se preparar para ambas as questões.

O informador do Silicon Valley Bank disse que a má gestão do balanço do banco que entrou na última semana foi "estupidez" e questionou a estratégia do CEO e do CFO.

Ainda assim, o funcionário, que é um veterano de Wall Street, enfatizou a sua crença de que a queda do Silicon Valley Bank foi provocada por erros e "ingenuidade", e não por um erro absoluto.

"O mais triste é que este lugar é de escuteiros", disse. "Eles cometeram erros, mas estes não são pessoas más."