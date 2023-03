O passar culpas do colapso do Silicon Valley Bank aponta agora o dedo ao seu CEO, Greg Becker, por ter permitido que a sua empresa entrasse para a história como a segunda maior falência bancária registada nos EUA.

Um funcionário do Silicon Valley Bank, que pediu anonimato para poder falar abertamente, ficou perplexo com a forma como Becker reconheceu publicamente a extensão dos problemas financeiros do banco antes de conseguir, em privado, o apoio financeiro necessário para sair ileso da tormenta.

Isto preparou o terreno para o pânico que se seguiu, com os clientes a correrem para tirar o seu dinheiro.

"Isto foi absolutamente idiota", disse à CNN o funcionário que trabalha na gestão de ativos do Silicon Valley Bank. "Eles estavam a ser muito transparentes. É exatamente o oposto do que nornalmente se veria num escândalo. Mas a sua transparência e franqueza acabaram com eles."

Becker e a sua equipa de liderança revelaram, na noite de quarta-feira passada, que tinham esperança (mas nenhum compromisso firme) de angariar 2,25 mil milhões de dólares em capital, bem como 21 mil milhões de dólares em vendas de ativos, o que provocou uma perda de 1,8 mil milhões de dólares (cerca de 1,7 mil milhões de euros).

A notícia desencadeou uma onda de medo em todo o Silicon Valley, onde o banco atua como um importante credor para as startups tecnológicas. Muitas entraram em pânico, levantando 42 mil milhões de dólares só na última quinta-feira, quando as ações do Silicon Valley Bank caíram 60%, de acordo com os registos dos reguladores da Califórnia.

No fecho do dia, o Silicon Valley Bank tinha um saldo de caixa negativo em cerca de 988 milhões de dólares.

"As pessoas estão chocadas com a estupidez do CEO", disse a fonte do banco. "Está no mercado há 40 anos e está a dizer-me que não consegue angariar 2 mil milhões de dólares em privado? Entrasse num jato e voasse para o Kuwait como todos os outros e desse-lhes o controlo de um terço do banco."

O Silicon Valley Bank não respondeu aos pedidos de esclarecimento da CNN, mas Becker terá pedido desculpa aos empregados.

"É com profunda tristeza que me dirijo a vocês", afirmou Becker numa mensagem vídeo aos trabalhadores, na sexta-feira, de acordo com a Reuters. "Não consigo imaginar o que passaram a interrogarem-se sobre os vossos postos de trabalho, sobre o vosso futuro."

Histeria generalizada

Jeff Sonnenfeld, CEO do Instituto de Liderança Executiva da faculdade de gestão de Yale (CELI), disse à CNN que concorda que a liderança do Silicon Valley Bank merece críticas pela sua "execução surda e apressada".

"Alguém acendeu um fósforo e o banco gritou: 'fogo!' - acionando os alarmes por uma preocupação genuína com a transparência e honestidade", acrescentou Steven Tian, diretor de investigação do CELI, à CNN.

Sonnenfeld e Tian disseram não só que o anúncio de um aumento de capital não subscrito de 2,25 mil milhões de dólares na noite de quarta-feira era "desnecessário", porque o Silicon Valley Bank tinha capital suficiente muito superior aos requisitos regulamentares, como também não havia necessidade de revelar simultaneamente a perda de 1,8 mil milhões de dólares.

O duplo golpe "desencadeou, compreensivelmente, uma histeria generalizada de corrida aos depósitos", sublinharam os dois especialistas, lembrando que poderiam ter espaçado os anúncios por uma semana ou duas e reduzido a magnitude.

Após a administração Biden ter garantindo no domingo o resgate dos depósitos do Silicon Valley Bank, o presidente assegurou ainda que as autoridades norte-americanas estão a analisar todas as partes envolvidas no colapso do banco.

"Estou firmemente empenhado em responsabilizar os responsáveis por esta confusão e em continuar os nossos esforços para fortalecer a supervisão e regulamentação dos bancos maiores, para que não estejamos novamente nesta posição", disse Biden em comunicado.

O papel da Reserva Federal

Sonnenfeld e Tian argumentam ainda que Jerome Powell, o escolhido de Biden para liderar a Reserva Federal, bem como a sua equipa, também têm culpas no cartório.

"Não há dúvidas de que o colapso do Silicon Valley Bank foi o resultado direto da subida persistente e excessiva das taxas de juro da Reserva Federal", apontaram.

Porquê? Porque o combate da Reserva Federal à inflação deprimiu tanto o valor dos títulos dos quais o Silicon Valley Bank dependia para obter capital quanto o valor das startups que o banco atendia.

É claro que o Silicon Valley Bank teve mais de um ano para se preparar para ambas as questões.

A fonte do Silicon Valley Bank disse que a má gestão do caso na última semana foi apenas "estupidez". O funcionário, que é um veterano de Wall Street, enfatizou a sua crença de que a queda do banco foi provocada por erros e "ingenuidade", e não por um erro absoluto.

"O mais triste é que eles foram honestos", disse. "Cometeram erros, mas não são pessoas más."