Adolescentes de 13 anos entregam-se à polícia após incêndio em prédio de Sydney

Dois adolescentes de 13 anos entregaram-se à polícia horas depois de um edifício abandonado ter sido destruído por um incêndio em Sydney, informou a polícia australiana nesta sexta-feira.

Embora não haja registo de feridos, 15 pessoas sem-abrigo passaram a noite no edifício antes de este arder.

A polícia disse ter contactado 13 dessas pessoas até ao momento.

Em conferência de imprensa, Paul Dunstan, comissário-adjunto, disse que dois jovens de 13 anos se tinham entregado na noite de quinta-feira e estavam a "ajudar a polícia nas investigações".

Incêndio num edifício em Sydney, a 25 de maio. David Gray/AFP/Getty Images

Dunstan apelou a "três ou quatro" outros "jovens presentes durante o incêndio" para que se apresentassem na esquadra juntamente com os seus pais "e dessem a sua versão da história".

O incêndio esteve ativo durante toda a noite de quinta-feira, causando "o colapso estrutural significativo" no edifício no centro de Sydney, precisou Dunstan.

Há imagens que mostram uma das paredes do edifício a ruir.

"Continuamos a deitar água sobre os focos de incêndio. Vamos continuar por algum tempo até à resolução do incêndio", indicou Jeremy Fewtrell, vice-comissário do Corpo de Bombeiros e Resgate de Nova Gales do Sul na sexta-feira.

Fewtrell disse que os engenheiros estavam agora a avaliar o edifício para determinar a integridade da estrutura queimada.