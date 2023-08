Quer perder peso ou deixar de fumar? A chave pode ser o amor

Se está a trabalhar numa daqueles resoluções populares para perder peso ou deixar de fumar, há um verdadeiro segredo para uma mudança bem sucedida de comportamento.

Peça ao seu cônjuge ou parceiro que se junte a si.

Isso irá mais do que duplicar as suas hipóteses de sucesso na mudança positiva do seu estilo de vida, de acordo com um estudo publicado na revista JAMA Internal Medicine.

Investigadores da University College London descobriram que os casais que adotaram um novo comportamento de saúde positivo em conjunto tiveram mais sucesso do que aqueles que tentaram mudar sozinhos.

Isto aplica-se tanto a homens como a mulheres. E o mesmo se aplica a pessoas com mais de 60 anos. Este facto constituiu uma agradável surpresa para a coautora Jane Wardle.

“Não tínhamos a certeza de que, com pessoas que estão juntas há muito tempo, se verificaria o mesmo efeito. Poderíamos pensar que se tinham acomodado a uma certa forma de fazer as coisas”, disse Wardle, professor de psicologia clínica e epidemiologia na University College London, em Inglaterra. “Este (sucesso) sugere que, de facto, ainda se estão a ouvir uns aos outros”. Mesmo depois de todos aqueles anos.

Para chegar a esta conclusão, os investigadores analisaram os dados de cerca de quatro mil casais casados e em coabitação. Estudaram comportamentos pouco saudáveis em três áreas do estilo de vida - tabagismo, atividade física e obesidade.

Para as pessoas que deixaram de fumar - algo que vários estudos já demonstraram ser um dos comportamentos de saúde mais difíceis de mudar -, cerca de 48% dos homens foram bem sucedidos na sua tentativa de deixar de fumar se a sua parceira também deitasse fora os seus cigarros. Este valor é comparado com os 8% de pessoas cujo parceiro não deixou de fumar. Trata-se de uma diferença enorme.

As mulheres obtiveram um resultado semelhante se os seus parceiros masculinos também deixassem de fumar.

A taxa de sucesso foi de 50%, em comparação com os 8% das pessoas que deixaram de fumar enquanto os seus parceiros mantiveram o hábito.

No que diz respeito à atividade física, os homens tiveram uma taxa de sucesso de 67% na adoção de uma rotina de exercício saudável se as suas parceiras o fizessem, contra uma taxa de sucesso de 26% se a parceira não fizesse exercício.

No que diz respeito à perda de peso, os homens tiveram uma taxa de sucesso de 26% se a sua parceira também estivesse a fazer dieta, contra uma taxa de sucesso de 10% para aqueles que tinham parceiras que não estavam a trabalhar na perda de peso.

No caso das mulheres, 36% perderam peso com sucesso se os seus parceiros se juntaram a elas no seu plano de perda de peso, contra 15% das que tiveram sucesso sem um parceiro que as apoiasse.

A investigação mostrou que se ambas as pessoas da relação não eram saudáveis e tentaram mudar, então tiveram sucesso. Se houvesse um casal sem comportamentos pares - por exemplo, em que um fumasse e o outro não, os resultados não eram tão expressivos.

Não se sabe exatamente o que se passa numa relação que faz aumentar o sucesso da mudança de comportamento. Pode ser a competição saudável ou o apoio. E, no futuro, Wardle e os seus colegas gostariam de ver se um parceiro íntimo tem mais influência sobre nós do que os amigos ou um grupo de apoio como os Vigilantes do Peso nos EUA. Mas, no fim de contas, Wardle acredita que é importante ter um parceiro que queira ajudá-lo a mudar para ser mais saudável e que esteja disposto a dedicar tempo a fazê-lo consigo.

“Ter alguém que está consigo dia e noite, encorajando-o e apoiando-o, permite realmente um resultado poderoso”, afirmou Wardle.

Nota: artigo publicado originalmente na CNN a 22 de janeiro de 2015