Candidata a primeira-ministra da Tailândia volta à campanha dias depois do parto

Paetongtarn Shinawatra, de 36 anos, é a favorita nas próximas eleições legislativas de 14 de maio, na Tailândia, segundo várias sondagens. A candidata a primeira-ministra apresentou o filho recém-nascido, esta quarta-feira, numa conferência de imprensa, e anunciou que vai voltar à campanha já nos próximos dias.

Paetongtarn já tinha feito campanha eleitoral pelo partido Pheu Thai durante a gravidez. O filho, Prutthasin Sooksawas, que nasceu esta segunda-feira, foi apresentado na quarta-feira, numa conferência de imprensa no hospital, em Banguecoque, capital da Tailândia.

"Eu acredito que as crianças são a minha arma secreta para trabalhar e liderar no dia a dia", afirmou a candidata, na conferência de imprensa, segundo o The Guardian. Acompanhada pelo marido, Pidok Sooksawas, a candidata apresentou à imprensa o segundo filho do casal e assegurou que o nascimento não vai afetar a sua campanha eleitoral, a duas semanas das eleições.

Quem é a candidata?

Paetongtarn Shinawatra faz parte de uma família de conhecidos políticos tailandeses, é a filha mais nova do antigo primeiro-ministro e magnata das telecomunicações Thaksin Shinawatra, deposto por um golpe militar em 2006, e sobrinha de Yingluck Shinawatra, política do governo deposto pelo atual primeiro-ministro Prayuth Chan-ocha.

A Al jazeera explica que ambos, pai e tia da agora candidata, estão em exílio auto-imposto para evitarem sentenças de prisão ordenadas pelos opositores para impedirem o seu regresso à política. Thaksin Shinawatra partilhou na sua conta na rede social Twitter uma mensagem afirmando ter intenções de regressar à Tailândia para acompanhar o crescimento do neto, gerando muitas reações, dado que a sua popularidade entre as classes mais baixas do país persiste.

A notoriedade da família contribui para a popularidade da candidata a primeira-ministra, sendo que os analistas elogiam ainda a sua postura confiante em público.

Na conferência de imprensa, Paetongtarn Shinawatra declarou: "A Tailândia precisa de mudança, e o partido Pheu Thai é a solução para o povo tailandês agora".

Como funcionam as eleições na Tailândia

O parlamento tailandês foi dissolvido no dia 20 de março pelo atual primeiro-ministro, Prayut Chan-ocha, que convocou eleições gerais para dia 14 de maio. Na Tailândia, o primeiro-ministro é eleito com a votação dos 500 membros do Senado: em 2019, os senadores votaram unanimemente no atual primeiro-ministro, que tinha ficado em quarto lugar nas eleições gerais. A vitória de Paetongtarn não está, portanto, assegurada se o partido Pheu Thai vencer as eleições de 14 de maio.

O principal concorrente de Paetongtarn Shinawatra é Pita Limjaroenrat, do partido progressista Move Forward. Na conferência de imprensa, a candidata disse estar pronta para ser primeira-ministra e confiante na vitória do seu partido nas eleições.