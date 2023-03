Alguns caçadores de emoções descrevem o “bungee jumping” como uma experiência de quase morte, mas poucos se aproximaram tanto disso como um homem que, na Tailândia, conseguiu sobreviver a um salto em que a corda se partiu.

As imagens da terrível provação tornaram-se virais esta semana, depois de o turista de Hong Kong, de 39 anos, ter tornado a sua história pública.

O turista, que pediu para que se usa-se apenas o seu primeiro nome, Mike, para evitar assédio online, deu um “mergulho de cisne” de uma “prancha” de 10 andares de altura na cidade de Pattaya, quando estava de férias em janeiro deste ano.

Felizmente, o salto foi feito sobre um corpo de água. A corda do salto “bungee” estalou milissegundos antes de Mike chegar ao fundo do seu salto, fazendo-o esbarrar na água.

“Aterrei no meu lado esquerdo, pelo que os ferimentos foram mais graves aí”, disse Mike à CNN, contando como ficou coberto de hematomas. “Foi como se alguém tivesse acabado de me dar uma sova”.

O seu salto foi testemunhado por amigos que estavam com ele no Changthai Thappraya Safari e no Adventure Park. Localizado no noroeste de Pattaya, o parque de diversões oferece atividades que vão desde “ziplines” ao tiro.

Mike, turista de Hong Kong, ressurgiu após o seu cordão “bungee” ter partido durante um salto em Pattaya, Tailândia. Foto cortesia Mike

Mike contou que, originalmente, tinha ido ao parque para experimentar o campo de tiro, mas arranjou coragem para fazer um “bungee jump” depois de os seus amigos o terem desafiado.

"Estava muito alto, por isso fechei os olhos. Planeei voltar a abrir os olhos quando voltasse a saltar para cima", disse Mike. "Percebi que a corda se tinha partido quando abri os olhos e estava rodeado de água".

Ele conseguiu ressurgir na água e nadar, apesar de os seus pés estarem amarrados pela parte de baixo do cordão “bungee” estalado.

“Se a pessoa não souber nadar, estará em grandes apuros”, comentou.

Mike disse que o parque reembolsou o custo do seu salto e pagou as radiografias e ecografias na Tailândia.

Nithit Intim, fundador do parque, confirmou a ocorrência do acidente e disse que era a primeira vez que ele tinha visto uma corda a romper.

“Depois de a corda ter sido partida, o nosso pessoal tirou-o [ao Mike] imediatamente da água, e perguntou-lhe se ele estava bem", disse à CNN. "Ele [Mike] disse que se sentia ferido. Por isso, levámo-lo ao hospital".

Intim disse que Mike tinha assinado uma renúncia de responsabilidade antes de fazer o salto. E também enviou uma fotografia do que disse ser a renúncia assinada, assim como cópias das contas médicas na Tailândia.

“O nosso pessoal explica que, se ocorrer algum percalço ou qualquer acidente, a nossa empresa compensará as despesas médicas. Mas o cliente não pode exigir uma indemnização por outro tipo de despesas”, disse Intim. E acrescentou que o parque estaria disposto a pagar quaisquer outras despesas médicas diretas em Hong Kong se fossem apresentados recibos.