Mais de 27 milhões de turistas na Tailândia em 2023

Mais de 27 milhões de turistas visitaram a Tailândia em 2023, um número que cumpre a meta do governo, mas aquém das entradas de visitantes registadas antes da pandemia da covid-19.

A nação do Sudeste Asiático, um dos países mais visitados do mundo e onde o setor do turismo é um dos principais motores da economia, atraiu 27.252.488 turistas estrangeiros entre 01 de janeiro e 24 de dezembro, disse, no sábado, o porta-voz do governo tailandês Chai Wacharonke.

As autoridades tailandeses tinham previsto entre 25 e 28 milhões de chegadas para este ano.

Entre os principais visitantes do país contam-se a Malásia com mais de 4,4 milhões, a China com mais de 3,4 milhões, a Coreia do Sul com cerca de 1,6 milhões e a Rússia com mais de 1,4 milhões.

Apesar do esforço das autoridades tailandeses para voltar a atrair os turistas chineses, que em 2019, ultrapassaram os 11 milhões de visitantes e representaram mais de 25% das chegadas ao país, o número foi inferior à mera traçada.

Sem referir um objetivo para 2024, Chai Wacharonke declarou que o Governo espera continuar a aumentar as chegadas e vai promover novos destinos no país.

Antes, o Ministério do Turismo tailandês afirmou que relançar o setor de forma robusta em 2024, com a chegada de cerca de 35 milhões de turistas internacionais, 8,2 milhões dos quais provenientes da China.

Em 2019, antes da pandemia, a Tailândia registou perto de 40 milhões de turistas, com o setor a representar entre 12% e 20% por cento do produtor interno bruto (PIB).