Taiwan deteta caças e navios de guerra chineses junto à ilha

O Ministério da Defesa de Taiwan detetou este sábado 15 caças e 16 navios de guerra chineses nas proximidades da ilha.

Além disso, três dos aviões atravessaram o espaço aéreo a sudoeste, pelo que as Forças Armadas de Taiwan monitorizaram a situação e responderam com o destacamento de aviões, navios e sistemas de mísseis terrestres, segundo informou o Ministério da Defesa na sua conta na rede social Twitter.

