Lai Ching-te, candidato a favor da independência de Taiwan, vence eleições presidenciais

Lai Ching-te, o candidato do partido no poder em Taiwan, Partido Democrático Progressista (PDP), venceu este sábado as eleições presidenciais, tendo já obtido 41,6% dos votos, segundo os resultados oficiais que abrangem mais de 60% das mesas de voto apuradas.

O seu principal adversário, Hou Yu-ih, candidato do Kuomintang (KMT), que defende a aproximação com Pequim, obteve 33,2% dos votos, segundo esta contagem da Comissão Eleitoral Central. Hou Yu-ih já reconheceu a derrota e congratulou Lai Ching-te pela vitória, segundo a Reuters.

O terceiro candidato, Ko Wen-je, do pequeno Partido Popular de Taiwan (TPP) e que se apresenta como antissistema, seguia em terceiro lugar, com 25,3%.

Os resultados confirmam as sondagens das últimas semanas, que têm colocado o DPP na frente, seguido do Kuomintang (KMT) e no terceiro posto o Partido do Povo de Taiwan (TPP), com indicações de que nenhum dos partidos deverá conseguir uma maioria no parlamento da ilha de 23 milhões de habitantes e líder mundial na produção de semicondutores.

A China, que considera Taiwan uma das suas províncias, receia que a vitória de Lai Ching-te seja um passo em direção à independência e sugeriu aos eleitores taiwaneses estar em causa a escolha entre a paz e a guerra.