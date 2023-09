Unicórnio português Talkdesk avança com nova ronda de despedimentos. Fundador garante que "negócio continua forte"

ATalkdesk avançou com uma nova ronda de despedimentos, a terceira em pouco mais de um ano na unicórnio nacional, noticiou a TechCrunch. Não é conhecido o número de colaboradores afetados por esta decisão. A empresa fala de “reduções limitadas no número de trabalhadores em algumas áreas”.

“As reduções limitadas no número de trabalhadores que fizemos em algumas áreas não irá afetar negativamente a velocidade da nossa inovação”, reagiu Tiago Paiva, fundador e CEO da empresa, numa declaração escrita, citada pela publicação internacional.

“Continuaremos a investir e a contratar em áreas estratégicas que nos permitirá inovar de formas mais rápida e eficiente, em escala”, disse ainda o gestor. “O nosso negócio continua forte, e temos perante nós uma tremenda oportunidade de mercado”, acrescenta o porta-voz.

Depois de em agosto do ano passado, a unicórnio ter avançado com uma redução de pessoal, com impacto de “um dígito percentual no número de colaboradores a nível mundial” — tal como noticiou o ECO –, em fevereiro a companhia terá feito novas reduções de pessoal. Poucos meses depois, avança agora com novos cortes nos quadros.