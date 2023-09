TAP avaliada apenas em cerca de um terço dos 3,2 mil milhões injetados pelo Estado

A avaliação preliminar da TAP atribuiu à companhia aérea, no cenário mais otimista, um valor ligeiramente acima de mil milhões de euros, informa o Correio da Manhã. Este é um montante que representa cerca de um terço dos 3,2 mil milhões de euros que os contribuintes injetaram, desde 2000, no plano de reestruturação da empresa.

"A intenção do Governo é recuperar o máximo de dinheiro que foi injetado pelo Estado na companhia aérea”, sublinhou ao CM fonte conhecedora do processo.



As avalições só serão conhecidas oficialmente na próxima semana. As duas avaliadoras independentes atribuíram à TAP, segundo uma outra fonte, um valor semelhante: para a Ernst & Young e o Banco Finantia, entidades independentes contratadas pela Parpública para avaliarem a empresa, a TAP, no cenário mais otimista, tem um valor um pouco acima de mil milhões de euros.



O valor atribuído à TAP não significa que a empresa seja vendida por esse preço, explica o jornal: no processo de privatização, o preço final de venda da TAP vai depender do número de concorrentes e do seu interesse real em comprar a companhia aérea, do controlo acionista da empresa, dos ganhos de escala que gerará nas operações do grupo comprador, e do valor potencial futuro da companhia aérea portuguesa.