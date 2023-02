A companhia aérea regional britânica Flybe está novamente na falência. A transportadora cancelou todos os voos e a sua oferta comercial, depois do tribunal ter este sábado declarado a insolvência e nomeado dois administradores judiciais. Dos 321 trabalhadores, apenas 45 irão permanecer na empresa.

“A Flybe cessou a sua atividade e todos os voos de e para o Reino Unido operados pela Flybe foram cancelados e não serão remarcados”, diz o comunicado publicado online e que ocupa na íntegra a página de Internet da companhia aérea. A entrada em processo de insolvência foi decretada este sábado pelo tribunal, que nomeou como administradores David Pike e Mike Pink.

É a segunda vez que a companhia aérea que foi liderada entre janeiro de 2017 e julho de 2019 pela atual CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, entra em falência. Segundo a agência Reuters, a transportadora já tinha cancelado todas as operações em março de 2020, quando empregava 2400 trabalhadores. Foi, entretanto, relançada no ano passado.

Com sede em Birmingham, a Flybe operava voos em 21 rotas para 17 destinos no Reino Unido e União Europeia, com uma frota de 8 aviões Q400 da Bombardier. Citado pela agência Reuters, Mike Pink justificou a falência com os vários choques que têm afetado a companhia, nomeadamente o atraso na entrega de 17 aeronaves, que pôs em causa os esforços para aumentar a capacidade e competitividade da Flybe.

Com Christine Ourmières-Widener ainda ao leme, a companhia aérea contratou em 2018 o Evercore para explorar a possibilidade de uma fusão ou venda. É o mesmo banco de investimento que foi contratado pela TAP para procurar e ouvir interessados na privatização da transportadora portuguesa. Em janeiro de 2019, a Flybe foi vendida por 2,8 milhões de dólares à Virgin Atlantic, acabando por sucumbir com o início da covid-19.

Na mensagem disponível no site, a Flybe aconselha os passageiros a não se dirigirem ao aeroporto, a menos que tenham entretanto conseguido um voo com outra companhia. Apela também a quem comprou bilhete através de um intermediário, para o contactar no sentido de encontrar uma alternativa.