Bruxelas não exigiu venda nem cortes de pessoal e salários na TAP, confirma ex-secretário de Estado

Pedro Marques: Carta de conforto do governo de Passos Coelho “obrigava” Estado a ficar com a TAP mesmo “espatifada”

“Não tinha elementos que pusessem em causa a legalidade da operação”. Pedro Marques insiste que não havia referências à compra de aviões da TAP acima do preço de mercado

O ex-secretário de Estado do Tesouro Miguel Cruz confirmou que a Comissão Europeia não exigiu a venda da TAP, nem o corte no número de trabalhadores e nos salários, nas condições do plano de reestruturação da companhia aérea.

Na Comissão de Economia, foi questionado sobre se a venda da TAP foi uma exigência de Bruxelas. “Não era uma questão que fizesse parte das condições do plano de reestruturação”. E lembrou que sempre foi “clar”o que esse seria o caminho.

“A obrigação da venda da TAP não fazia parte do plano de reestruturação” ditado pela pandemia de covid-19, reforçou.

O social-democrata Paulo Moniz quis também saber quem tomou a iniciativa dos despedimentos na TAP durante as negociações do plano de reestruturação. “Bruxelas nunca fez exigências em matérias de despedimentos de trabalhadores”, respondeu Miguel Cruz.

Mas “é óbvio que a Comissão Europeia, para a aprovação do plano de reestruturação, tem de haver uma redução dos custos”, acrescentou.

O ex-secretário de Estado do Tesouro confirmou que a versão inicial para a redução de custos “foi elaborada pela própria TAP”

“Em matéria salarial, obviamente que tinha de haver uma redução. A Comissão Europeia não impunha de maneira nenhuma se a redução da massa salarial seria feita por despedimento ou redução de salário”, clarificou.

Contudo, o antigo governante lembrou a importância das decisões tomadas: “Se não tivéssemos intervindo como intervimos na altura, não havia TAP para agora estarmos a discutir as contratações”.

O ex-secretário de Estado lembrou que, na altura, o nível de dívida da TAP era extremamente elevado e que não havia outra saída, perante a falta de disponibilidade dos privados.

“Ninguém estava a fazer isto de ânimo leve ou tomou estas decisões com satisfação ou sem olhar para as medidas possíveis”, garantiu.

Miguel Cruz foi secretário de Estado do Tesouro entre junho de 2020 e março de 2022, sendo um dos responsáveis pela negociação do plano de reestruturação da TAP.