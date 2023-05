Lacerda Machado não fala sobre a TAP com o amigo António Costa desde "o dia 9 de abril de 2020 às 22h00". E admite que sofreu pressões políticas - mas não foram do primeiro-ministro

Diogo Lacerda Machado, ex-administrador da TAP, admitiu que está disponível para apoiar potenciais interessados na privatização da companhia aérea.

“Não excluo envolver-me se achar que posso ser útil à própria TAP. Fora disso não me envolverei”, afirmou na comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP, argumentando ainda que hoje “a TAP sozinha não consegue viver muito mais tempo”.

E reforçou: “Tenho tido abordagens, até agora não estou comprometido, só o farei achando que não há um conflito de interesses”.

Mas sobre este tema da privatização, assegurou, nunca falou com ninguém do Governo. Aliás, com o primeiro-ministro, António Costa, que é considerado o seu melhor amigo, não fala sobre a TAP desde “dia 9 de abril de 2020 às 22h00”.

Foi Lacerda Machado quem sugeriu a Costa que seria melhor que não abordassem mais o tema. “É a melhor forma de preservar a nossa excelente amizade”, considerou.

Lacerda Machado, que saiu da TAP antes de terminado o seu mandato, explicou também esta decisão: “Sentia, simplesmente, que tinha perdido utilidade”. Antes disso, o cenário já tinha sido ponderado. “Mas achei que tinha uma obrigação a cumprir, para trabalhar com todo o empenho no plano de reestruturação, essa injustiça que foi cometida à TAP”, disse.

Enquanto esteve na empresa, reconheceu, sentiu pressões políticas. “Algumas vezes”, concretizou. “Mas não passou disso”, acrescentou. O gestor afastou que essa pressão tenha vindo de António Costa e deu mesmo um exemplo.

“Houve uma circunstância em que nos foi pedido um certo sentido relativamente a uma coisa que não tem nada que ver com a política, na minha opinião, que era o orçamento da companhia. E eu expliquei que não faria aquilo que foi sugerido que fosse feito. Diria que foi o momento agudo porque o orçamento de uma empresa como a TAP não é para fazer política”, contou.

Com o avançar da audição, Lacerda Machado haveria de concretizar a origem da pressão: Alberto Souto de Miranda, então secretário de Estado Adjunto e das Comunicações. Em causa estava o orçamento da TAP para 2020.

“Votei a favor do orçamento. Tão simples quanto isso. Expliquei que o meu entendimento relativamente ao interesse da TAP era de que aquele orçamento era bom”, explicou.

Lacerda Machado negociou em 2016 com os privados o reforço da posição do Estado na TAP, revertendo assim parcialmente a privatização levada a cabo pelo executivo de Pedro Passos Coelho.

Questionado sobre as condições apresentadas aos privados para eles aceitarem a reversão, Lacerda Machado concretizou: “A oferta foi do senhor ministro [Pedro Marques]: vai haver uma reversão pura e simples e vão perder tudo. Esse foi o argumento. Depois do choque inicial e do embate, acredito que do lado do consórcio, mediram os riscos em que incorriam e optaram por aceitar o processo de negociação”.

Lacerda Machado foi sugerido para essa função de negociador, que chegou a exercer sem remuneração, por António Costa. “Cometi o pecado da generosidade porque me senti devedor por não ter aceitado o convite. E ele pediu-me, pouco depois da tomada de posse, para ajudar”, justificou.

Contudo, quando ambos tomaram consciência de que agiram “mal”, acabou “por ter uma remuneração como consultor, de dois mil euros mensais”.