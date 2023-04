O presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Luís Laginha de Sousa reconheceu aos deputados que a TAP não estava obrigada a comunicar ao regulador do mercado a indemnização de 500 mil euros paga à antiga administradora Alexandra Reis.

Apesar de reconhecer que a cessação de funções deveria sempre ser comunicada, “só haveria exigência de divulgação de indemnizações pagas se a indemnização fosse de tal forma elevada que pudesse influenciar, de forma sensível, a formação dos preços das obrigações emitidas pela empresa”

Laginha de Sousa fez também um aviso prévio: “Por ser titular de obrigações da TAP, que subscrevi na oferta pública antes do início do mandato como presidente da CMVM, a lei não me permite que participe nas decisões do conselho de administração que produzam efeitos na TAP”.

Algo que, garantiu, não coloca em causa as suas condições para prestar esclarecimentos aos deputados no âmbito da comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP.

O líder do regulador dos mercados confirmou o processo de contraordenação para “apuramento de eventual responsabilidade contraordenacional da TAP”, explicando que em causa no processo relativo a “renúncias” estão a “qualidade e tempestividade” da informação comunicada. Ao fixar o termo “renúncias”, deixa margem para que a saída de Alexandra Reis não seja a única abrangida neste processo.

“A TAP foi notificada pela CMVM no âmbito deste processo, estando a decorrer o prazo para se pronunciar”, concretizou.

Mas, questionado por Mariana Mortágua sobre o conteúdo do processo, escusou-se com o dever de sigilo. Os deputados vão decidir se haverá uma componente da reunião à porta fechada para que seja possível o esclarecimento. O líder da CMVM argumentou depois que este processo está sujeito a segredo de justiça, levando o presidente da comissão de inquérito a identificar a necessidade de fazer esse pedido ao Supremo Tribunal de Justiça.

Mortágua questionou ainda se a coima máxima que pode ser aplicada à TAP é de cinco milhões de euros. Laginha de Sousa reconheceu que, “em abstrato”, é esse o caso. “Mas não posso elaborar mais relativamente ao caso em concreto".

Laginha de Sousa lembrou o primeiro comunicado enviado pela TAP à CMVM, em fevereiro de 2022, dando conta das “dúvidas” que acabaram por ser levantadas quanto à saída de Alexandra Reis.

“Tendo verificado que a informação inicial apontava para um contexto de saída diferente daquele que se revelou ter existido, a CMVM determinou a correção do comunicado, não quanto à validade ou consequências legais dos atos práticos, que não compete à CMVM aferir, mas quanto à factualidade do que foi comunicado”, determinou.

Foi então feita a correção para esclarecer que a iniciativa de fim de funções de Alexandra Reis “partiu da empresa e não da referida administradora”.