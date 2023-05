Ramiro Sequeira confirma que sabia estar abrangido pelo estatuto de gestor público (não sabia era da saída de Alexandra Reis até acontecer)

"Indisponibilidade" dos deputados para se reunirem "à segunda e à sexta à tarde" alvo de críticas do agora ex-presidente da comissão de inquérito à TAP

Ramiro Sequeira reconheceu que estava abrangido pelo estatuto de gestor público. Na comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP, foi questionado pela bloquista Mariana Mortágua sobre se a aplicação do estatuto de gestor público era do conhecimento geral da administração da TAP.

“Não quero estar em falta com a verdade. Não recordo termos tido uma reunião específica sobre todos os pontos que estão englobados no estatuto de gestor público. Julgo ter havido um email que abordava alguns pontos da transição de privado para público”, afirmou aos deputados.

Ramiro Sequeira concretizou ainda que a necessidade de contratos de gestão foi um tema abordado pelos serviços jurídicos “recentemente”. “No meu caso concreto, recebi um draft [rascunho] e fiz os meus comentários”. Mariana Mortágua quis saber quando, perante as dificuldades do gestor em concretizar a data. “Mais perto de 2023”, respondeu.

Não estava a par da saída de Alexandra Reis

As perguntas sobre a conselho de administração da TAP levaram a audição também a Alexandra Reis, a antiga administradora que saiu com a polémica indemnização de 500 mil euros. Ramiro Sequeira confessou que não estava a par do processo de negociação.

“Tenho uma grande dificuldade em definir divergências. A importância que cada um dá às divergências com outra pessoa é relativa”, reforçou, perante as diferenças de posição entre Alexandra Reis e a então presidente executiva Christine Ourmières-Widener.

Ainda assim, o responsável pelas operações garantiu que “nunca foram deixadas de ser tomadas decisões para o bom funcionamento da empresa por qualquer tipo de divergência entre estas duas pessoas ou outras pessoas da comissão executiva”.

Ramiro Sequeira concretizou que só soube dos ajustes de pelouros na comissão executivo depois de eles terem sido decididos. Ou seja, que não estava a par da saída de Alexandra Reis. “Eu tive conhecimento quando já tinha sido tratado entre as partes. Não tive conhecimento prévio. Não soube sequer que estavam a negociar. Tive conhecimento quando foi formalizado.”