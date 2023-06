Neeleman fala em “ingerências e pressões inaceitáveis do poder político” sobre a TAP

O antigo acionista privado da TAP, David Neeleman, faz acusações de “ingerências e pressões inaceitáveis do poder político” sobre a companhia aérea, num artigo de opinião publicado esta quarta-feira no Observador (acesso pago). O empresário defende também que a proposta da Atlantic Gateway para a compra da TAP “foi transparente e explicada em pormenor à Parpública em 2015”.

No artigo intitulado “Uma mentira dita muitas vezes não passa a ser verdade”, Neeleman reitera que a compra em 2015 foi transparente, apesar de agora “alguns membros do Governo do PS dizem que não sabiam do assunto, numa tentativa de se exonerarem de responsabilidades que qualquer governante responsável e competente sabe que são suas quando assume o poder”. Acrescenta ainda que a Airbus “só ajudou a TAP, aceitando a troca de encomendas dos aviões e dando a sua contribuição financeira, porque acreditava em [Neeleman] e na equipa”.

Neeleman questiona ainda por que razão, ao longo de sete anos, tantos ministros, secretários de Estado, administradores e advisors, “não pararam a capitalização dos ditos fundos Airbus que foram aportados em tranches ao longo do ano de 2016”, quando o PS já era Governo.

O empresário defende ainda que o plano da sua equipa “permitiu salvar a TAP em 2015 e nos anos seguintes”, deixando a garantia de que vai responder às questões dos deputados da comissão de inquérito à TAP. Nesta antecipação, diz também que vai esclarecer questões como “erros cometidos” nas negociações com a Comissão Europeia ou “as ingerências e pressões inaceitáveis do poder político sobre a comissão executiva da TAP durante a nossa gestão”.