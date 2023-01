Manuela Vasconcelos Simões, companheira de João Tiago Silveira, é a nova diretora jurídica da TAP, ocupando o cargo que Stéphanie Silva, mulher de Fernando Medina, atual ministro das Finanças, assumiu até março do ano passado. Uma informação avançada esta sexta-feira por Rui Calafate, em comentário na CNN Portugal e confirmada pelo ECO.

Em março, Stéphanie Silva anunciou na rede social Linkedin que deixava o cargo de diretora jurídica da companhia aérea no dia em que o marido, Fernando Medina, tomou posse como ministro das Finanças.

Já Manuela Vasconcelos Simões era, até final do ano passado, Head of Legal & Compliance da Seguradora Tranquilidade, desde julho de 2015. Anteriormente, foi Head of Legal & Compliance na divisão portuguesa do Deustche Bank AG. Na seguradora, integrava o Comité de Gestão Executivo como General Counsel.

João Tiago Silveira é advogado e sócio da Morais Leitão desde 2017. Coordena o departamento de direito público, urbanismo e ambiente. Este é o escritório que, aliás, tratou da polémica indemnização de 500 mil euros de Alexandra Reis, na altura da saída da TAP.

Nos últimos dias, a ex-secretária de Estado do Tesouro esteve envolvida numa polémica que levou à sua demissão do Governo, depois do Correio da Manhã ter noticiado, no dia 24 de dezembro, que Alexandra Reis recebeu uma indemnização no valor de 500 mil euros por sair antecipadamente do cargo de administradora executiva da companhia aérea. Este mesmo episódio também resultou na demissão de Pedro Nuno Santos do cargo de ministro da Habitação e das Infraestruturas.