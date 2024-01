Chefe de gabinete do CEO da TAP assume liderança dos Recursos Humanos

Acumulação de cargos da ex-CEO da TAP é ilegal? Mais que judicial este é um caso político e "uma pedra no sapato" de Pedro Nuno

TAP quer Pedro Nuno Santos, Medina e Galamba a responderem por escrito ao tribunal no processo da ex-CEO

A TAP arrancou o ano com mudanças na direção de Recursos Humanos. O departamento, um dos mais relevantes numa companhia com mais de 7.400 trabalhadores, passa a ser liderado por Joana Machado, chefe de gabinete do CEO, Luís Rodrigues. Ana Dionísio, que esteve envolvida na negociação dos novos Acordos de Empresa ficará à frente da área de Relações Laborais.

A direção será assumida por Joana Machado a partir de dia 15 de janeiro, segundo uma comunicação interna do presidente executivo, Luís Rodrigues, a que o ECO teve acesso. “A Joana teve um papel determinante e acredito que nas novas funções o continuará a ter. As atividades de chefe do gabinete são agora mais diminuídas e repartidas entre a Joana Machado e o Transformation Office, liderado pela Joana González”, refere o CEO na missiva.

Joana Machado entrou no grupo TAP em maio de 2018, como presidente executiva da Cateringpor. Em agosto de 2021, já estava Christine Ourmiéres-Widener ao leme da empresa, passou a chief transformation officer. Era chefe de gabinete de Luís Rodrigues desde junho de 2023.

Já Ana Dionísio deixa a liderança dos Recursos Humanos depois de ter sido responsável no último ano pelo exigente processo de negociação dos novos Acordos de Empresa (AE), que substituem os Acordos Temporários de Emergência que instituíram os cortes salariais aplicados no âmbito do Plano de Reestruturação.

“Reconheço à Ana Dionísio um papel forte neste dossiê”, refere o presidente executivo, acrescentado que “é imperativa uma implementação rigorosa e atempada dos Acordos de Empresa”. “Daí a decisão de tornar autónoma a direção de Relações Laborais, que passará a ser liderada naturalmente pela Ana Dionísio, com efeito a partir de 15 de janeiro e com reporte direto a mim”, aponta.

Para já uma área com recursos diminutos, Luís Rodrigues diz que “está a ser equipada de forma a ter as valências necessárias para uma visão global dos AE na operação da empresa”.

Ana Dionísio chegou à direção de Recursos Humanos em dezembro de 2021, já durante a liderança de Christine Ourmiéres-Widener, que quando entrou para a presidência executiva, em junho daquele ano, assumiu para si o pelouro que antes estava sob a alçada de Alexandra Reis, com quem a ex-CEO se incompatibilizou.

Engenheira Agrónoma de formação, antes de ingressar na TAP, Ana Dionísio foi diretora corporativa de Recursos Humanos do Grupo ETE.