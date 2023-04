O ministério das Infraestruturas veio esta quinta-feira, 6 de abril, clarificar que foi aTAP quem transmitiu o seu “interesse em participar na reunião com o Grupo Parlamentar do PS”, que teve lugar no dia 17 de janeiro, na véspera da audição da CEO Christine Ourmières-Widener. Desta forma, João Galamba desmente a versão apresentada no Parlamento pela gestora francesa.

"O Ministro das Infraestruturas foi informado de que a TAP, na tarde do dia 17 de janeiro, tinha transmitido o seu interesse em participar na reunião com o Grupo Parlamentar do PS", informou em comunicado o ministério de João Galamba.