A queda do Governo obriga a adiar a venda da participação do Estado na TAP. O presidente executivo da TAP considera que “não será fácil” concluir a privatização da companhia aérea em 2024, com a operação a poder cair para 2025. No próximo ano, a transportadora voltará a ter “um bom ano”, diz Luís Rodrigues.

A empresa já levantou os cortes salariais em dezembro, exceto para a administração, que continuará com uma redução de 30%.