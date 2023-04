A TAP anunciou que chegou a acordo com a britânica Menzies para a ficar com a Groundforce, no âmbito do processo de insolvência. Em comunicado enviado à CMVM, a companhia aérea fala num acordo de recuperação e revitalização da empresa de handling.

Em comunicado, a TAP afirma que depois de todas as aprovações necessárias, a Groundforce deverá ser capitalizada pelo investidor selecionado.

“Foi hoje assinado o Acordo de Subscrição (“Subscription Agreement”), entre a SPDH - SERVIÇOS PORTUGUESES DE HANDLING, S.A. (“Groundforce”) e a sua respetiva Massa Insolvente, a TAP e a subsidiária portuguesa da MENZIES AVIATION (“Menzies Aviation”), nos termos do qual as partes acordaram nos termos e condições do Plano de Insolvência a apresentar no processo de insolvência e a submeter à Assembleia de Credores da Groundforce, tendo em vista a recuperação e revitalização da Groundforce. A submissão do Plano de Insolvência à respetiva Assembleia de Credores da Groundforce está sujeita à prévia obtenção de um conjunto de aprovações e autorizações, iniciando-se, nesta data, o prazo para obtenção das necessárias aprovações e autorizações”, realça a TAP em comunicado.

A maior empresa de logística dos aeroportos portugueses foi declarada insolvente em agosto de 2021.