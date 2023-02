O PS vai votar contra o aditamento proposto pelo PCP que previa que a comissão de inquérito à TAP, proposta pelo Bloco de Esquerda (BE), recuasse até à privatização feita nos últimos meses do Governo de Pedro Passos Coelho em 2015. Uma informação confirmada pela CNN Portugal.

A proposta do BE, que já tem aprovação garantida no Parlamento, pretende investigar a gestão pública da companhia aérea e o caso de Alexandra Reis - ex-administradora que recebeu uma indemnização de meio milhão de euros.

Mariana Mortágua, no debate desta quarta-feira, disse que o partido estava aberto a outras propostas, ressalvando no entanto que uma comissão de inquérito "que é sobre tudo, não investiga nada". A deputada afirmou ainda que "o debate político sobre a TAP é legítimo", mas uma comissão de inquérito "é outra coisa".

"Só podemos esperar que não seja contaminada por jogos políticos vazios", afirmou já no fecho do debate.

Partilhando do mesmo ponto de vista, o líder do Chega defendeu que não se deve transformar uma comissão de inquérito numa comissão política, lembrando que a primeira não serve "para discutir nacionalizações", mas sim "para investigar".

As votações estão agendadas para o debater parlamentar de sexta-feira.