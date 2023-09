Governo aprova no próximo dia 28 enquadramento do processo de privatização da TAP

O primeiro-ministro anunciou esta terça-feira, na Assembleia da República, que o Governo vai aprovar no Conselho de Ministros do próximo dia 28 o diploma que irá estabelecer o enquadramento do processo de privatização da TAP.

Este passo do executivo em relação ao processo de privatização da TAP foi transmitido por António Costa no discurso inicial que proferiu no debate parlamentar da moção de censura do Chega ao Governo.

Na parte final da sua intervenção, o primeiro-ministro referiu-se à atual situação económico-financeira da transportadora aérea nacional.

“Como reconhece a Comissão Europeia, estamos a implementar o plano de reestruturação com sucesso e posso confirmar que, na próxima semana, aprovaremos o diploma que estabelece o enquadramento da privatização da TAP, defendendo a companhia e os interesses de Portugal e dos portugueses”, declarou António Costa.

Antes, neste ponto da sua intervenção, o líder do executivo procurou salientar que, no ano passado, “a TAP não só não deu prejuízo, como apresentou lucros”.

“Este ano, já foram transportados 7,6 milhões de passageiros no primeiro semestre, atingindo já o valor de 96% dos passageiros transportados no período pré-pandemia” da covid-19, acrescentou.

Privatização da TAP sempre esteve em cima da mesa, não houve “mudança de posição”

Na intervenção do Bloco de Esquerda, o deputado Pedro Filipe Soares acusou o primeiro-ministro de “cambalhota política” ao ter mudado de posição sobre a companhia, vendendo uma empresa que já dá lucro. Em resposta, Costa assegurou que não há “mudança de posição” face ao que defendia em 2015 sobre a TAP: “continua a ser uma empresa estratégica”.

A intervenção do Estado na companhia aérea, disse, foi feita para “responder a uma situação de crise”, sempre com a perspetiva de vir a privatizar parte ou totalidade do capita da TAP.

A posição a privatizar ainda não está fechada.