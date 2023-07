TAP vai ser vendida no primeiro semestre de 2024 (e Governo admite um comprador português)

Já há um prazo para a venda da TAP. O secretário de Estado das Finanças garantiu, em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, que a companhia aérea vai ser vendida no primeiro semestre de 2024.

João Nuno Mendes explicou que o objetivo do Governo é concluir o processo de privatização nos primeiros seis meses do próximo ano, justificando o atraso com as avaliações financeiras, que devem estar concluídas até ao fim de agosto.

Só depois disso é que o Governo pode reunir-se para publicar o decreto-lei da privatização. Apesar de não avançar valores, o secretário de Estado esclareceu que o executivo quer potenciar o valor da empresa durante o processo de privatização, até porque vê a TAP com mais valor de mercado agora, com o fim da reestruturação.

"O objetivo será potenciar o valor da empresa durante todo o processo. Julgamos que é uma TAP capitalizada, isso faz muita diferença nas privatizações", afirmou.

João Nuno Mendes referiu que passará sempre pelo Governo a decisão da percentagem de capital que será privatizado, mas assegurou que o dinheiro colocado pelo Estado na empresa, que ascende a 3,2 mil milhões de euros, será tido em conta, num processo que se espera muito transparente.

O responsável não quis avançar nomes para a venda, mas admitiu que a mesma até possa ser feita a um comprador português. Para já, apenas uma certeza: o comprador terá de ser da indústria aeronáutica e apresentar capacidade para fazer crescer a TAP.