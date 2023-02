António Pires de Lima, que era ministro da Economia quando avançou a privatização da TAP em 2015, está disponível para ir ao Parlamento prestar esclarecimentos sobre o negócio com a Atlantic Gateway de David Neeleman e Humberto Pedrosa. A intenção de chamar o atual CEO da Brisa foi anunciada esta quinta-feira pelo líder do grupo parlamentar do PS. “Estou disponível para ir à Assembleia da República prestar os esclarecimentos que se julguem necessários aos senhores deputados”, afirmou António Pires de Lima ao ECO.

O Partido Socialista (PS) anunciou esta quinta-feira que vai chamar Pires de Lima e Sérgio Monteiro ao Parlamento para darem explicações sobre a compra de 61% da TAP pela Atlantic Gateway em 2015, recorrendo a fundos da Airbus.

“A direção do grupo parlamentar entendeu que é desde já o momento para endereçar convites à Comissão de Economia de personalidades para explicar este negócio. Vamos convidar o antigo ministro da Economia, Pires de Lima, e o secretário de Estado das Infraestruturas, Sérgio Monteiro”, afirmou Eurico Brilhante Dias, numa conferência de imprensa na Assembleia da República, referindo estarem em causa eventuais crimes de assistência financeira ilegal e gestão danosa.

Os 226,75 milhões de dólares em prestações suplementares que a Atlantic Gateway, de David Neeleman e Humberto Pedrosa, colocaram na TAP SGPS e que garantiram a privatização vieram diretamente da Airbus, como indica uma análise legal da Serra Lopes, Cortes Martins & Associados (SLCM) revelada pelo ECO.

O dinheiro terá sido entregue em contrapartida de um negócio de compra de 53 aviões ao fabricante europeu, fechado pelo próprio David Neeleman, e que segundo os advogados pôs a companhia aérea a pagar a sua própria capitalização, violando o Código das Sociedades Comerciais. O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) tem já a decorrer um inquérito com base nestes indícios.

António Pires de Lima era o ministro da Economia quando a AtlanticGateway foi selecionada como vencedora da privatização de 61% do capital da TAP, a 12 de junho de 2015. O processo foi conduzido por Sérgio Monteiro, seu secretário de Estado das Infraestruturas. A venda só se concretizou a 12 de novembro de 2015, já no segundo Executivo de Passos Coelho, era Miguel Morais Leitão ministro da Economia e Miguel Pinto Luz o secretário de Estado.

“Não excluímos que depois destas duas audições, para as quais contamos com a boa vontade das personalidades convidadas, que possamos fazer novos convites para que a comissão possa ouvir os participantes na assinatura do contrato de privatização”, afirmou o líder da bancada parlamentar socialista.