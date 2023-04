O grupo Macquarie avançou com uma ação de processo comum contra a companhia aérea portuguesa no valor de 5,96 milhões de euros.

O processo deu entrada na passada sexta-feira no Tribunal da Comarca de Lisboa. São três as sociedades autoras desta ação: Masl Ireland, Macquarie Aircraft Leasing Services (Ireland) Limited e Macquarie Aircraft Leasing Services (Us).

De acordo com as informações recolhidas pelo ECO, o grupo britânico tem a PALM Legal – escritório associado da Kennedys Law – e liderado por Pedro Almeida como representante legal nesta ação.

O ECO tentou contactar a TAP, mas não respondeu até à publicação deste artigo. A Macquarie remeteu-se ao silêncio.

A Macquarie é um dos credores da TAP. Há quatro anos, a TAP financiou-se em 137,2 milhões de euros através de um empréstimo obrigacionista com maturidade em 2034 que ajudou na expansão da companhia portuguesa quando David Neeleman e Humberto Pedrosa, ainda tinha 45% do capital, antes da renacionalização em 2021 na sequência do regaste de mais de três mil milhões devido à pandemia.

O processo colocado pela Macquarie não terá a ver com esta operação de financiamento, segundo informações recolhidas pelo ECO.

Além de financiar o setor da aviação global, o grupo também aluga aeronaves às companhias aéreas em todo o mundo, sendo a TAP um dos clientes, de acordo com as informações que constam do site da Macquarie.