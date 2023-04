A TAP vai cancelar 200 voos em maio por falta de pilotos e de tripulantes de cabine, antecipa o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC). Um número que pode subir nos meses de verão, quando a operação é reforçada com mais voos.

Em declarações ao ECO, o presidente do SPAC, Tiago Faria Lopes, prevê um verão “caótico, semelhante ao de 2015”, quando a transportadora cancelou largas centenas de voos.

O dirigente do SPAC contabiliza ainda que, no mês de abril, a TAP tem 137 voos sem as equipas completas de pilotos. São voos em que falta o comandante, o copiloto ou ambos.

Questionada pelo ECO, a TAP diz que “perante os desafios previstos para este verão a nível de congestão aeroportuária e da contratação de recursos em terra e ar”, decidiu “ajustar a sua capacidade e recorrer à contratação de ACMI”. Isto é, ao aluguer de aviões, incluindo os pilotos, a tripulação, a manutenção e os seguros.

Tal como o ECO avançou, em março, a TAP contratou em regime de ACMI quatro aviões a três companhias estrangeiras, por falta de aviões e falta de tripulação. Em causa estão, por exemplo, duas companhias búlgaras — a Bulgaria Air e a Fly2Sky (antiga Via Airways) — e a SmartLynx, uma companhia da Letónia. Depois disso, a transportadora contratou também a portuguesa EuroAtlantic e continua a recorrer aos serviços da XFly, a companhia estatal da Estónia, para operar os dois ATR, aviões bimotores a hélice.

O SPAC diz que, desde janeiro, já saíram da TAP 20 pilotos, tendo sido contratados 50. No entanto, Tiago Faria Lopes argumenta que “para haver uma operação estável” seriam necessários 80 pilotos.