Depois de três meses de subidas consecutivas, a taxa de desemprego em Portugal recuou em fevereiro para 6,8%. Face a janeiro, registou-se uma queda de 0,2 pontos percentuais (p.p.). No segundo mês do ano, havia 359,6 mil desempregados no país (uma diminuição de 2,3% face ao mês anterior), dão conta os dados relativos às estimativas mensais de emprego e desemprego referentes a fevereiro divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A taxa de desemprego de 6,8% em fevereiro compara com os 7,1% em janeiro, 6,8% em dezembro, 6,5% em novembro e 6% em outubro, mês em que tinha estabilizado face a setembro. Em termos homólogos, registou-se uma subida de 1,2 p.p, com mais 67,4 mil pessoas no desemprego.

A taxa de emprego, por sua vez, aumentou 0,3 p.p., fixando-se nos 64%. O valor compara com os 63,7% registados em janeiro, 63,6% em dezembro e também novembro, e com os 63,8% apurados em outubro. Em fevereiro, 4.923,5 mil pessoas estavam empregadas.

No que toca à população ativa, estima-se que tenha havido um acréscimo em fevereiro, em relação ao mês anterior, de 17,6 mil pessoas (0,3%) e que a população inativa tenha tido um decréscimo de 18,2 mil pessoas (0,7%).

“O aumento da população ativa resultou do acréscimo da população empregada (26,2 mil; 0,5%) que mais que compensou a diminuição da população desempregada (8,6 mil; 2,3%). A diminuição da população inativa foi explicada, principalmente, pelo decréscimo do número de outros inativos, os que não estão disponíveis para trabalhar e que não procuraram emprego (12,8 mil; 0,6%)”, lê-se no resumo publicado pelo INE.

Já a taxa de subutilização do trabalho situou-se em 12,%, valor inferior em 0,2 p.p. ao do mês anterior, mas superior em 0,2 p.p. ao de três meses antes e em 0,9 p.p. ao do mesmo mês de 2022.

Em termos demográficos, em fevereiro, a taxa de desemprego era mais problemática entre os jovens dos 16 aos 24 anos (19,2%), comparativamente à taxa dos adultos (dos 25 aos 74 anos), que se fixou nos 6,2%. Também mais acentuada entre as mulheres (7,4%) do que entre os homens (6,8%). Assim, no mês passado, havia 71,3 mil jovens e 304,6 mil adultos desempregados, dos quais 179,7 mil homens e 196,2 mil mulheres.